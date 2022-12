Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,81 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 8,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 8,76 EUR. Mit einem Wert von 8,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 689.127 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 7,50 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 EUR am 07.03.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 70,28 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,97 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.422,00 EUR – eine Minderung von 2,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.492,00 EUR eingefahren.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem Commerzbank-Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie aus.

