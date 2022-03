COMPANY TALK/Henkel produziert derzeit weiter in Russland

Henkel produziert CEO Carsten Knobel zufolge derzeit unter Beachtung der internationalen Sanktionen in Russland weiter. Der Konzern schließt aber "weitere Schritte nicht aus", sagt Knobel laut vorab veröffentlichtem Redetext zur Hauptversammlung des DAX-Konzerns Anfang April. Henkel hatte bereits bekannt gegeben, dass alle geplanten Investitionen in Russland gestoppt, Werbung und Sponsoring eingestellt worden seien. Lokal produziert würden weiterhin vor allem Produkte des täglichen Bedarfs wie Reinigungs- und Hygieneprodukte. Ein Stopp der russischen Geschäfte könne "weitreichende Konsequenzen" haben, wie zum Beispiel die Enteignung ausländischer Unternehmen oder die Haftbarmachung der lokalen Manager durch Russlands Regierung, so der CEO.

In den vergangenen Wochen haben mehrere ausländische Konzerne den kompletten Rückzug aus Russland angekündigt.

March 28, 2022 13:20 ET (17:20 GMT)