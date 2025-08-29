Comprehensive Healthcare Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
30.08.25 06:35 Uhr
Comprehensive Healthcare Systems hat am 28.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 1,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Comprehensive Healthcare Systems 1,2 Millionen CAD umgesetzt.
