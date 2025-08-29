Comprehensive Healthcare Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Comprehensive Healthcare Systems hat am 28.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 1,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Comprehensive Healthcare Systems 1,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net