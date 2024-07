Aktie im Fokus

CompuGroup Medical SE Aktie News: CompuGroup Medical SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

10.07.24 09:24 Uhr

Die Aktie von CompuGroup Medical SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CompuGroup Medical SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 16,79 EUR.

Das Papier von CompuGroup Medical SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 16,79 EUR. Die CompuGroup Medical SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,57 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.415 CompuGroup Medical SE-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,70 EUR) erklomm das Papier am 15.07.2023. Derzeit notiert die CompuGroup Medical SE-Aktie damit 65,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 15,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CompuGroup Medical SE-Aktie derzeit noch 7,21 Prozent Luft nach unten. CompuGroup Medical SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,749 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,60 EUR für die CompuGroup Medical SE-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CompuGroup Medical SE am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. CompuGroup Medical SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 284,62 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 290,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. CompuGroup Medical SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,27 EUR je CompuGroup Medical SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CompuGroup Medical SE-Aktie CompuGroup-Aktie unter Druck: CompuGroup korrigiert Umsatz- und Ergebnisprognosen nach unten Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsende im Minus XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus

