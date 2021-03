Continental-Aktie aktuell: Continental mit Abschlägen

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 118,15 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 13.945 Punkten notiert. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 117,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 120,25 EUR. Zuletzt wechselten 89.374 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,55 EUR an. Am 19.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,45 EUR ab.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 114,50 EUR. Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 11,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie im Februar 2021

Conti-Aktie verliert: Continental ruft in den USA 94.000 Reifen zurück

Spin-Off von Vitesco: Continental will Antriebssparte offenbar ohne Schulden abspalten - Continental-Aktie fester

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com