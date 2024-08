Continental Aktie News: Continental büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 54,44 EUR nach.

Die Continental-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 54,44 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 54,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.270 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,01 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,21 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 9,79 Mrd. EUR, gegenüber 10,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,03 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

