Continental Aktie News: Continental am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 60,88 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 60,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 60,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.319 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 18,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,67 EUR je Continental-Aktie an.

Am 07.08.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,06 Prozent auf 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

