Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 62,70 EUR zu. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 62,82 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 274.173 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,04 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 08.05.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Am 06.08.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,00 EUR je Continental-Aktie belaufen.

