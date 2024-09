Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 60,18 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 60,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,70 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,94 EUR. Zuletzt wechselten 13.683 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 51,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,78 EUR aus.

Am 07.08.2024 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

