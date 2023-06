Continental Aktie News: Continental gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Continental 67,36 EUR

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 67,18 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,48 EUR. Bei 66,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 100.166 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 17,95 Prozent zulegen. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR ab. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 51,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 71,20 EUR.

Am 10.05.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.283,20 EUR umgesetzt, gegenüber 9.278,30 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 07.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Continental