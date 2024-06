Continental Aktie News: Continental am Mittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 62,46 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 62,46 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,36 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 54.697 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 20,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,00 EUR.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

