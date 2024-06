Continental Aktie News: Continental tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 62,28 EUR bewegte sich die Continental-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 62,28 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,36 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 62,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 97.520 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,88 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,55 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,35 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,00 EUR für die Continental-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.05.2024. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,27 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

