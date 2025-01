Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag leichter

Continental im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 64,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 64,90 EUR abwärts. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,76 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 65,46 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 17.163 Aktien.

Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (51,02 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 21,39 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 77,44 EUR.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,24 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,83 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Freundlicher Handel: DAX legt zu

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Plus

DAX aktuell: DAX startet in der Verlustzone