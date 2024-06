Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 61,32 EUR nach.

Die Continental-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 61,32 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 61,28 EUR. Bei 61,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.250 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 5,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

