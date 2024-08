Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Vormittag stärker

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 56,62 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 56,62 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 56,90 EUR. Bei 56,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.206 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (51,48 EUR). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 9,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,21 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,67 EUR an.

Continental veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,70 EUR je Aktie belaufen.

