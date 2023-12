Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 72,40 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 72,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 71,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 106.394 Continental-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 9,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 33,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,56 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

