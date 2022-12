Continental Aktie News: Continental am Nachmittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 04:22 Uhr 2,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 56,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 167.838 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,08 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 10.11.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,55 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,95 Prozent auf 10.395,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,75 EUR je Continental-Aktie.

