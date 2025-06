Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 76,64 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 76,64 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 77,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,04 EUR. Bisher wurden heute 89.877 Continental-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 33,43 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,54 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,11 EUR.

Continental gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 11,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

