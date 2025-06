Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag im Aufwind

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 77,30 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 77,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 77,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.542 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,79 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,00 Prozent.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,54 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,11 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 23.04.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,27 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 4,91 Mrd. EUR, gegenüber 9,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 49,89 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 11,10 EUR je Aktie aus.

