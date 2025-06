Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 76,14 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 76,14 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,92 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 84.338 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 3,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,54 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,11 EUR.

Am 23.04.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49,89 Prozent auf 4,91 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,72 EUR je Aktie.

