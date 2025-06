Continental Aktie News: Continental gibt am Nachmittag ab

Continental im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 76,48 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 76,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 75,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 141.969 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 2,88 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,54 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 79,11 EUR.

Continental gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental -0,27 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49,89 Prozent auf 4,91 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

UBS bleibt optimistisch: Continental-Aktie trotzt schwachem Markt

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingefahren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern