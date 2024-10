Continental Aktie News: Continental büßt am Donnerstagnachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 59,34 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 59,34 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 58,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,84 EUR. Bisher wurden heute 94.466 Continental-Aktien gehandelt.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 32,12 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 76,89 EUR.

Continental gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,43 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Hot Stocks heute: Continental Top - Bayer Flop

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester