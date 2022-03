Continental Aktie News: Continental im Aufwind

Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 63,78 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 13.619 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Continental-Aktie legte bis auf 64,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.271 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.06.2021 markierte das Papier bei 118,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 56,78 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,75 EUR. Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,80 EUR fest.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

