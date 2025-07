Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag freundlich

Kurs der Continental

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 78,30 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 78,30 EUR nach oben. Bei 78,46 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 76,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 156.180 Continental-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,49 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,84 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,49 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 78,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 23.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -0,27 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,91 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie trotzdem fester: Belastung durch US-Zölle auf Autoteile im Q2-Ergebnis erwartet

Aktien-Tipp Continental-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Continental-Aktie: Warburg Research vergibt Hold