Continental Aktie News: Continental gibt am Mittag nach

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 52,08 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 52,08 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 51,90 EUR. Bei 52,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 181.710 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,15 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,78 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,04 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,06 Prozent auf 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

