Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Donnerstagmittag zu

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 77,96 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 77,96 EUR. Bei 78,12 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 76,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 101.839 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 78,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 0,92 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 52,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,54 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,11 EUR.

Am 23.04.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,91 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,72 EUR je Continental-Aktie belaufen.

