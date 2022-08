Continental Aktie News: Continental steigt am Nachmittag

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 66,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 67,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 309.215 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 56,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,77 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,69 EUR.

Continental ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,02 Prozent zurück. Hier wurden 9.410,10 EUR gegenüber 9.907,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie schlussendlich tiefer: Trotz Millionenverlust blickt Continental optimistisch auf das zweite Halbjahr

Ausblick: Continental öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Juli 2022: Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com