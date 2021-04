Continental-Aktie aktuell: Anleger schicken Continental ins Minus

Die Continental-Aktie gab im Stuttgart-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 111,98 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.215 Punkten steht. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 111,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,26 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 125 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 22.04.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,48 EUR.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 120,94 EUR aus. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,24 EUR je Aktie belaufen.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

