Continental Aktie News: Continental am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 59,28 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 59,28 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 58,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,34 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 256.551 Aktien.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,25 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 58,20 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 1,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,00 EUR je Continental-Aktie an.

Continental gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR gegenüber 1,91 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,00 EUR je Continental-Aktie.

