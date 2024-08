Continental Aktie News: Continental macht am Mittwochmittag Boden gut

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 59,02 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 59,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 59,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.612 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 51,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Mit Abgaben von 12,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,17 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,22 EUR.

Continental gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Continental die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,33 EUR je Continental-Aktie belaufen.

