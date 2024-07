Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 58,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 58,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 58,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,18 EUR. Zuletzt wechselten 5.984 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,71 Prozent hinzugewinnen. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 74,56 EUR.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 EUR erwirtschaftet worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,70 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

DAX-Handel aktuell: Das macht der DAX mittags