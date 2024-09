Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 53,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Continental befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 53,34 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 52,74 EUR. Bei 53,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 45.585 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,78 EUR.

Am 07.08.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,43 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,24 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen