Continental Aktie News: Continental reagiert am Mittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 66,88 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 66,88 EUR. Bei 67,38 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,48 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.835 Stück gehandelt.

Am 16.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,71 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Continental-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 77,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 11.11.2024. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,83 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,24 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

