Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag gesucht

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 65,02 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 65,02 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 65,80 EUR. Bei 64,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 26.008 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 72,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,21 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 21,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,54 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 76,89 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 04.03.2025. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,33 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10,10 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Buy für Continental-Aktie nach UBS AG-Analyse

Continental-Aktie gewinnt: Continental blickt optimistisch auf Amerika-Geschäft