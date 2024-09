Continental Aktie News: Continental am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Continental

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 54,62 EUR.

Das Papier von Continental legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 54,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 54,88 EUR. Bei 53,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.111 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 6,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 75,78 EUR.

Am 07.08.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,52 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

