Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 58,58 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 58,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 58,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 67.370 Stück.

Bei einem Wert von 78,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Mit einem Zuwachs von 33,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 12,91 Prozent wieder erreichen.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,89 EUR für die Continental-Aktie.

Am 07.08.2024 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,06 Prozent verringert.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Continental dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,02 EUR fest.

