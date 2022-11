Continental Aktie News: Continental am Vormittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,1 Prozent auf 58,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 58,44 EUR. Bei 58,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.433 Continental-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,46 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (44,31 EUR). Mit einem Kursverlust von 31,53 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,08 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.395,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.000,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Continental wird am 09.03.2023 gerechnet.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

