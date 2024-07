Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Mittag stärker

So bewegt sich Continental

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 58,82 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 59,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.478 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,29 Prozent. Am 02.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 12,31 Prozent wieder erreichen.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,21 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,67 EUR.

Am 08.05.2024 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,91 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Continental dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,67 EUR fest.

