Continental Aktie News: Continental tritt am Montagmittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 75,28 EUR.

Mit einem Kurs von 75,28 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 75,68 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 75,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,22 EUR. Bisher wurden heute 22.427 Continental-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Abschläge von 32,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,49 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,13 EUR.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach -0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 9,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

