Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag Verlust reich

Um 22.07.2022 12:04:00 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 70,10 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 69,74 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95.877 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 37,39 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,78 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,46 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,00 EUR.

Am 11.05.2022 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,89 Prozent auf 9.244,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,00 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

