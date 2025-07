Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 74,76 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 74,76 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,74 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.868 Continental-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,24 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 31,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,49 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,13 EUR für die Continental-Aktie.

Am 23.04.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

