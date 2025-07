Continental Aktie News: Continental fällt am Dienstagnachmittag

Continental im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 74,68 EUR.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 74,68 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 74,30 EUR. Mit einem Wert von 74,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.664 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,36 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Abschläge von 31,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,49 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,13 EUR an.

Am 23.04.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber -0,27 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Analyse: So bewertet DZ BANK die Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen