Continental Aktie News: Continental wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die Continental-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 54,12 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,02 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 53,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.861 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 51,66 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,02 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 2,07 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Continental am 09.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9.444,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9.907,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 5,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

