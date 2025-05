Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 76,56 EUR ab.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 76,56 EUR nach. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,94 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,96 EUR. Bisher wurden heute 19.614 Continental-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,88 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 1,72 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 33,36 Prozent wieder erreichen.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,45 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,56 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,87 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen

Continental-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient