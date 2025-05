Continental Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Continental

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 77,46 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 77,46 EUR abwärts. Die Continental-Aktie sank bis auf 77,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,10 EUR. Bisher wurden heute 8.008 Continental-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 77,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,46 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,33 EUR an.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,27 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,89 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,85 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

