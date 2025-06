Continental Aktie News: Continental tendiert am Montagvormittag südwärts

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 73,94 EUR.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 73,94 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 73,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.866 Continental-Aktien.

Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 6,41 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,00 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,54 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,11 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -0,27 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,90 EUR fest.

