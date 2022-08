Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Mittag ins Plus

Um 12:22 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 60,74 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 61,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 160.551 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 45,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 6,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 86,69 EUR.

Continental ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR gegenüber 2,43 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.410,10 EUR – eine Minderung von 5,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.907,90 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Continental am 10.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,62 EUR je Continental-Aktie.

