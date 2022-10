Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag gefragt

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 51,84 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.532 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 53,70 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 75,31 EUR.

Continental ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.444,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.907,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Continental wird am 10.11.2022 gerechnet. Continental dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,19 EUR im Jahr 2022 aus.

