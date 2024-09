Continental Aktie News: Continental am Vormittag nahe Nulllinie

Continental im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 55,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 55,66 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 55,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.753 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 29,01 Prozent niedriger. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 07.08.2024. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,04 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,06 Prozent auf 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,43 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 11.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Montagnachmittag steigen

Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie