Continental Aktie News: Continental am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 58,42 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 58,42 EUR ab. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 57,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.770 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 14,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,89 EUR je Continental-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 EUR gegenüber 1,04 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,43 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,02 EUR fest.

